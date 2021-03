Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur les chances de Bottas contre Hamilton

Publié le 22 mars 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 19h36

Cet hiver, Valtteri Bottas a mis toutes les chances de son côté dans le but de surpasser Lewis Hamilton cette saison. Mais selon Ralf Schumacher, le Finlandais n’a aucune chance.

Depuis son arrivée chez Mercedes, Valtteri Bottas n’arrive pas à sortir de l’ombre de Lewis Hamilton. Ce n’est pas faute d’essayer pourtant, mais le Finlandais ne peut rien faire face à la domination du septuple champion du monde en Formule 1. Mais cette saison, Bottas semble plus déterminé que jamais. Cet hiver, le pilote aurait suivi un entraînement intensif dans le but d’être au top physiquement et mentalement. Mais malgré cela, Ralf Schumacher voit encore Hamilton au-dessus du pilote de 31 ans cette année.

« Il n’est pas assez constant pour lutter pour le titre face à Lewis »