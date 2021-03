Formule 1

Formule 1 : Succession, pression... Mick Schumacher n'a pas peur !

Publié le 21 mars 2021 à 16h35 par K.V.

Véritable attraction de cette saison 2021 de Formule 1, Mick Schumacher s'est de nouveau confié sur le fait de porter un nom de famille légendaire. Plus qu'une pression, le fils prodige de Michael Schumacher s'en sert comme motivation.

Après avoir décroché le titre de champion de Formule 2 au terme du dernier exercice, Mick Schumacher s’est engagé avec l'écurie Haas F1. Dans quelques jours maintenant, le jeune pilote allemand va faire ses grands débuts officiels en Formule 1. Une opportunité en or qu'il va devoir saisir, lui qui sera scruté par tous. D'une part pour son talent, indéniable, mais aussi et surtout pour sa capacité à marcher dans les pas de son père Michael, le septuple champion du monde. Car oui, avec un nom comme Schumacher, les attentes sont forcément supérieures à la moyenne. Pour autant, Mick Schumacher ne se dégonfle pas sous la pression.

« Mon nom de famille ? C'est comme un boost supplémentaire »