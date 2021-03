Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso lance un premier avertissement à Alpine !

Publié le 20 mars 2021 à 10h35 par B.C.

Alors qu’il s’apprête à faire son grand retour en Formule 1 la semaine prochaine à Bahreïn, Fernando Alonso a tenu à prévenir Alpine, sa nouvelle équipe.

Dans quelques jours, la nouvelle saison de Formule 1 sera lancée avec le Grand Prix de Bahreïn. Fernando Alonso fera à cette occasion son grand retour dans la discipline reine de l’automobile, lui qui était parti à l’issue de la saison 2018. « Je me sens bien, très heureux d’être de retour dans le paddock et en Formule 1 de façon générale. J’ai été un peu occupé ces dernières années et ce n’est pas comme si j’étais resté dans le canapé à la maison, donc cela m’a manqué de façon marginale parce que j’étais vraiment très occupé. Mais c’est très agréable de retourner à l’entrainement, piloter ces voitures aussi sophistiquées, refaire des essais, l’excitation des premiers virages, tout le cadre stratégique qui existe lors d’une course tout en prenant soin des pneus », s’est notamment réjoui l’Espagnol. Mais le double champion du monde n’est pas là pour faire de la figuration, et il a tenu à prévenir les membres d’Alpine, sa nouvelle équipe.

« Il faudra viser la perfection chaque week-end »