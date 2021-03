Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles précisons de Fernando Alonso sur son retour !

Publié le 19 mars 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2021 à 18h36

Après trois ans d’absence, Fernando Alonso disputera sa première course en Formule 1 dans quelques jours. Et l’Espagnol se sent très heureux de pouvoir être à nouveau compté comme pilote de la discipline.

Dans quelques jours, la saison 2021 de Formule 1 débutera, lors du Grand Prix de Bahreïn (28 mars). Si plusieurs surprises attendent les fans de la discipline, comme le duo explosif Verstappen-Pérez, ou encore les débuts de Mick Schumacher, les amateurs vont pouvoir également apprécier le grand retour de Fernando Alonso. Après avoir quitté le monde de la Formule 1 en 2018, l’Espagnol s’est engagé pour l’écurie Alpine, anciennement Renault. À 39 ans, le double champion du monde veut prouver qu’il en a encore sous le pied. Avant d’effectuer son retour officiel en course, Alonso s’est d'ailleurs livré sur ses sentiments.

« Je me sens bien, très heureux d’être de retour dans le paddock et en Formule 1 de façon générale. »