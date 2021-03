Formule 1

Formule 1 : Un futur retour chez Mercedes ? La réponse d’Esteban Ocon !

Publié le 17 mars 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que Toto Wolff gère toujours la carrière d’Esteban Ocon, l’actuel pilote Alpine s’est confié sur un retour chez Mercedes.

En 2020, Esteban Ocon avait décidé de couper les ponts avec Mercedes. En effet, après une saison passée comme 3ème pilote, le Français avait choisi de retrouver la lumière en filant chez Renault. Auteur d’une belle saison, le pilote de 24 ans va désormais devoir continuer à confirmer au sein de l’écurie désormais appelée Alpine F1. Toutefois, pour Ocon, Mercedes ne reste jamais très loin notamment à cause de ses liens avec Toto Wolff. Faut-il alors envisager un retour chez l’écurie championne du monde à l’avenir à la place de Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas ?

« Mon esprit est ici chez Alpine »