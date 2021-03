Formule 1

Formule 1 : Haas s'enflamme pour Mick Schumacher et son coéquipier !

Publié le 15 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Cette saison, Haas abritera l’une des attractions phares de la Formule 1, avec les grands débuts de Mick Schumacher. L’écurie américaine a d’ailleurs été agréablement surprise par son pilote allemand, en plus de Nikita Mazepin, lors des essais de Bahreïn.

Dans très peu de temps, lors du Grand Prix de Bahreïn (28 mars), Mick Schumacher pourra enfin faire ses premiers tours en Formule 1. Les attentes sont grandes autour du pilote de chez Haas avec un nom de famille aussi prestigieux que le sien. L’Allemand devra porter l’héritage laissé par son père, Michael Schumacher, en Formule 1 pendant toute la saison. Mais Mick Schumacher compte bien écrire sa propre histoire et sortir de l’ombre de son paternel. Le pilote de 21 ans fait pour l’instant l’unanimité chez Haas, tant son professionnalisme est impressionnant. L’écurie américaine a d’ailleurs été agréablement surprise par ses pilotes lors des essais à Bahreïn, qui se sont déroulés ces derniers jours.

« Je m'attendais à plus de problèmes ou plus de petites erreurs, mais ils ont fait leurs devoirs, je dois le reconnaître. »