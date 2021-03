Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton redoute Red Bull en 2021 !

Publié le 14 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Pour cette saison 2021, Red Bull peut compter sur deux des meilleurs pilotes de Formule 1 : Max Verstappen et Sergio Pérez. L’écurie autrichienne semble redoutable et a l’air d’effrayer Lewis Hamilton.

L’équipe Red Bull vend du rêve pour la saison 2021 de Formule 1. N’ayant pas reconduit Alexander Albon, l’écurie autrichienne s’est attachée les services de Sergio Pérez pour accompagner Max Verstappen. Le Mexicain a fait ses preuves la saison dernière avec Racing Point en terminant quatrième du classement général. Avec Pérez et Verstappen, l’équipe Red Bull semble plus forte que jamais et cela commence à en effrayer en Formule 1, même les plus dominateurs.

« Ils paraissent forts. Ils ont fait un très bon roulage. »