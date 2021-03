Formule 1

Formule 1 : La sortie encourageante de Pierre Gasly pour la saison à venir !

Publié le 14 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Déjà bien dans ses pompes en 2020, comme en témoigne sa toute première victoire en Grand Prix, Pierre Gasly a fait une annonce forte en vue de la saison 2021.

Alors qu'il n'a cessé d'afficher ses ambitions pour la saison de Formule 1 à venir, Pierre Gasly va désormais devoir mettre en oeuvre ce qu'il a annoncé, à savoir sa volonté de décrocher de nouvelles victoires et d'endosser le rôle de leader au sein de l'écurie Alpha Tauri. Après une saison 2020 réussie, sublimée par sa victoire au Grand Prix de Monza, Pierre Gasly a débuté les essais au volant de sa nouvelle monoplace et a dressé un constat on ne peut plus encourageant.

« Je me sens vraiment bien dans la voiture, surtout par rapport à la même période l’année dernière »