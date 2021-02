Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 19 février 2021 à 12h35 par La rédaction

À l'aube de la saison 2021 de Formule 1, Pierre Gasly ne cesse de se montrer ambitieux mais non moins conscient des efforts qu'il va devoir faire et des responsabilités qu'il va devoir endosser pour y parvenir.

« Je suis un compétiteur dans l’âme. Il n’y a que la gagne qui me pousse à me lever tous les matins, à travailler, à me surpasser. Avant la F1 je gagnais, j’avais des victoires, pole-positions, je me bagarrais pour les championnats et c’est quelque chose qui me manque. Renouer avec la victoire sur un podium de F1, 24 ans après celle d’Olivier Panis c’était quelque chose de très très fort. » Dans un récent entretien accordé à Turbo , Pierre Gasly avait déjà affiché ses ambitions pour la saison à venir. Boosté par un très bon exercice 2020, comme en témoigne sa victoire au Grand Prix de Monza, Pierre Gasly aimerait ne pas en rester là et continuer à inscrire son nom dans l'histoire du sport automobile français. Pour cela, le Normand, qui va entamer sa cinquième saison en Formule 1, va pouvoir compter sur une toute nouvelle monoplace, présentée ce vendredi par la Scuderia AlphaTauri. Après quoi, Pierre Gasly a pris la parole, réitérant ses ambitions pour 2021.

« Je suis prêt à être le leader de l’équipe »