Formule 1

Formule 1 : La sortie de Rosberg sur sa concurrence avec Hamilton !

Publié le 16 février 2021 à 17h35 par A.M. mis à jour le 16 février 2021 à 17h37

Champion du monde 2016 face à Lewis Hamilton, Nico Rosberg mesure aujourd'hui l'importance de son exploit alors que le Britannique empile les records ces dernières saisons.

Rares sont les pilotes pouvant se targuer d'avoir battu Lewis Hamilton avec la même voiture. Et Nico Rosberg en fait partie. En effet, en 2016, l'Allemand est devenu Champion du monde face au Britannique qui était alors son coéquipier chez Mercedes. C'est le seul à avoir battu Hamilton au sein de l'écurie allemande. Plus globalement, seul Fernando Alonso avait tenu tête à celui qui est devenu septuple Champion du monde, chez McLaren en 2007 pour la première saison en F1 de Lewis Hamilton. Avec du recul, Nico Rosberg, qui a pris sa retraite après son sacre mondial, rappelle qu'il a réussi une énorme performance en battant Lewis Hamilton qui a enchaîné les victoires et les records depuis le départ du pilote allemand.

«Que je l’aie battu dans la même voiture me confirme mon succès»