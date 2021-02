Formule 1

Formule 1 : Red Bull fait une grosse révélation sur l'avenir de Verstappen !

Publié le 13 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Abonné à grimper sur la dernière marche du podium, Max Verstappen ne parvient pas à aller plus haut. De quoi lui donner des envies de mettre à profit la clause comprise dans son contrat qui lui permettrait de quitter Red Bull ?

Bloqué par la domination de l'écurie Mercedes, Max Verstappen ne parvient pas à atteindre les sommets de la Formule 1. Lui, le plus précoce de tous les pilotes engagés, détenteurs de nombreux records, va une nouvelle fois prendre place au volant de sa monoplace estampillée Red Bull pour la saison 2021. Mais pour combien de temps encore ? À 23 ans, le Néerlandais aimerait succéder à Lewis Hamilton et remporter, enfin, un titre de champion du monde. Pour cela, Verstappen pourrait avoir besoin de changer d'écurie afin de rejoindre la plus performante, à savoir Mercedes. Et cela tombe bien, puisque le jeune pilote Red Bull disposerait d'une clause ô combien importante.

« S'il le peut concourir pour le championnat du monde, son contrat est prolongé. Sinon, il est libre. »