Formule 1 : Leclerc et Ferrari reçoivent un soutien de taille pour 2021 !

Publié le 11 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Grand fan de Ferrari, le pilote moto Valentino Rossi a exprimé son envie de voir l'écurie italienne aller titiller l'ogre Mercedes en 2021.

« Honnêtement, l’écart face à la meilleure équipe aujourd’hui est très important, et il ne se réduira pas l’an prochain. Mais pour ce qui est de gagner des courses, on ne sait jamais ce qui se passe durant la saison, en course. S’il y a une opportunité, nous espérons pouvoir la saisir. Mais je n’ai pas une boule de cristal. On verra, c’est ça qui est bien en F1. Il y a des incertitudes, et nous travaillons pour faire de notre mieux. Nous verrons quel sera notre niveau de compétitivité en mars. » Après une saison 2020 des plus décevantes, Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari, ne semble pas très optimiste pour 2021. Pourtant, l'écurie italienne va avoir à coeur de repartir de l'avant. Pour cela, les pilotes concernés vont devoir faire face à la pression qui pèse sur leurs épaules car nombreux sont ceux qui attendent une réelle réaction de la part de Ferrari. C'est notamment le cas de Valentino Rossi. Le pilote de vitesse moto, sacré neuf fois champion du monde en Grand Prix Moto dont sept en catégorie reine, a apporté son soutien à Charles Leclerc et à l'intégralité de l'écurie Ferrari.

« Ferrari ? Ils doivent rendre la vie difficile à Mercedes en 2021 »