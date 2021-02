Formule 1

Formule 1 : Aston Martin déjà sous le charme de Vettel !

Publié le 5 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Après 60 ans, Aston Martin va bientôt faire son retour sur les circuits de Formule 1. Pour la représenter, l’écurie britannique a choisi Sebastian Vettel. Et le directeur de l’équipe est déjà très satisfait du pilote allemand.

Le 28 mars, lors du Grand Prix de Bahreïn, Aston Martin va signer son grand retour sur les circuits de Formule 1, après 60 ans. Pour la représenter au mieux, l’écurie britannique a choisi de miser sur Sebastian Vettel, non prolongé par Ferrari. Aston Martin compte sur toute l’expérience du quadruple champion du monde pour progresser au sein du classement constructeur, mais également pour aider le jeune Lance Stroll à se faire une place au sein du monde de la F1 après une belle saison 2020 chez Racing Point. Et l’écurie semble visiblement déjà satisfaite du rendement de Vettel.

« Il veut en savoir autant, sinon plus, que l’ingénieur de performance qui travaille sur la voiture »