Formule 1 : Esteban Ocon rend un vibrant hommage à Cyril Abiteboul !

Publié le 4 février 2021 à 22h35 par A.M. mis à jour le 4 février 2021 à 22h36

En début d'année, Alpine F1 a décidé de se séparer de son patron, Cyril Abiteboul. Esteban Ocon lui rend hommage.

Cette année, l'écurie Renault a connu de grands changements. Devenue Alpine, l'équipe française a d'abord accueilli Fernando Alonso pour remplacer Daniel Ricciardo tandis qu'au sein de la direction, ça a également bougé. Davide Brivio, qui dirigeait l'écurie Suzuki en MotoGP, a débarqué pour remplacer Cyril Abiteboul qui dirigeait l'équipe Renault jusque-là. Esteban Ocon a d'ailleurs tenu à le remercier.

«Je suis triste de voir Cyril partir»