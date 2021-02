Formule 1

Formule 1 : L’hommage de Carlos Sainz Jr à Michael Schumacher

Publié le 4 février 2021 à 16h35 par La rédaction

En 2021, Carlos Sainz Jr courra pour les couleurs rouges de Ferrari. Un véritable honneur pour lui, qui souhaite suivre les pas de son idole Michael Schumacher.

Après une belle saison 2020 du côté de chez McLaren, Carlos Sainz Jr a troqué sa tenue de l’écurie britannique contre la rouge de chez Ferrari. L’Espagnol a été choisi par Mattia Binotto pour devenir le remplaçant de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et pour être le coéquipier de Charles Leclerc, pilote très prometteur. Ainsi, le pilote de 26 ans avait déjà évoqué un rêve devenu réalité, tant la place de Ferrari en Formule 1 est importante à ses yeux. S’il n’a pas encore fait ses débuts en Grand Prix, qu’il effectuera le 28 mars à Bahreïn, Sainz Jr a déjà hâte de prouver que l’écurie italienne peut rivaliser avec Mercedes. Au-delà d’un rêve, c’est surtout un honneur pour l’Espagnol de porter la casquette rouge de Ferrari.

« Porter la combinaison rouge et piloter un pour cette équipe est même plus qu’un rêve. C’est un honneur, et une grande responsabilité »