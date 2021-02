Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr affiche sa confiance avant ses débuts chez Ferrari !

Publié le 1 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il a quitté McLaren pour rejoindre Ferrari, Carlos Sainz Jr a réalisé l’un de ses rêves. S’il n’a pas encore fait ses débuts, l’Espagnol se dit déjà confiant pour la Scuderia concernant un potentiel retour aux sommets de la Formule 1.

Cette année, Carlos Sainz Jr évoluera sous les couleurs de Ferrari. Après un très bon passage chez McLaren, l’Espagnol a été choisi par Mattia Binotto pour être le successeur de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et accompagner Charles Leclerc sur les circuits de Formule 1. Un rêve pour le pilote de 26 ans qui est devenu réalité. Et il n’a clairement pas caché sa joie, multipliant les déclarations d’amour à sa nouvelle écurie. Si Ferrari n’est plus revenu au sommet de la F1 depuis 2007 avec Kimi Raikkonen, la Scuderia entend bien détrôner Mercedes de son trône, que l’écurie allemande détient depuis 2013. Et Carlos Sainz Jr veut se donner entièrement à ce projet.

« S’il y a une équipe sur la grille qui peut se battre pour revenir au sommet, c’est bien Ferrari »