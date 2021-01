Formule 1

Formule 1 : Sainz, Norris... Le patron de McLaren annonce la couleur pour cette saison !

Publié le 30 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2021 à 20h41

Après deux ans passés chez Renault, Daniel Ricciardo s’est engagé avec McLaren pour remplacer Carlos Sainz Jr. L’Australien accompagnera Lando Norris en 2021. Et le pilote britannique pourrait bien être plus coriace.

Après le départ de Carlos Sainz Jr, parti chez Ferrari, McLaren s’est orienté vers Daniel Ricciardo. 5e du classement de général de Formule 1 avec Renault, l’Australien aura pour but de concurrencer Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes). Mais il servira aussi de « mentor » pour Lando Norris en 2021. Le jeune pilote de 21 ans a terminé la saison à la 9e place et de grands espoirs sont placés en lui. Ainsi, Ricciardo pourrait apporter toute son expérience au Britannique. Mais pour sa troisième année en F1, Norris pourrait être bien plus coriace que les saisons précédentes.

« Je pense que Lando continuera à grandir en ayant quelqu’un comme Daniel comme coéquipier »