Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Ricciardo sur la pression de Renault !

Publié le 27 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Après deux ans chez Renault, Daniel Ricciardo s’est envolé pour McLaren. S’il a pu progresser au sein de l’écurie française, l’Australien admet qu’il y avait une certaine pression pour arriver sur le podium de la part de Renault.

Cinquième du classement général lors de la saison 2020, Daniel Ricciardo aura fait une assez belle année avec Renault. Arrivé au sein de l’écurie française en 2019, l’Australien a progressé en tant que pilote et a aidé Renault à se développer en Formule 1 dans le même temps. Maintenant du côté de chez McLaren pour 2021, en remplacement de Carlos Sainz Jr parti chez Ferrari, Ricciardo garde quelques bons souvenirs chez l’écurie tricolore. Même s’il n’a remporté aucun Grand Prix en deux ans, le pilote de 31 ans se dit heureux de son passage, malgré un poids supplémentaire mis par la direction de Renault.

«Il y avait beaucoup de pression externe et même interne pour monter sur le podium...»