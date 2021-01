Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz sur les traces de Fernando Alonso ? Il répond !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'il succède à Fernando Alonso dans la liste des pilotes espagnols à rejoindre Ferrari, Carlos Sainz Jr ne va pas chercher à imiter son prédécesseur, mais plutôt à écrire sa propre histoire.

« Je pensais que j’allais construire une relation à long terme avec McLaren et j’ai beaucoup apprécié les deux années passées avec cette équipe... C’est cette stabilité aussi mon objectif avec Ferrari et c’est pourquoi j’ai signé un contrat de deux ans avec eux. Tant que nous sommes heureux ensemble, je veux que ce soit la nouvelle tendance dans mes contrats. » Ambitieux à l'idée de piloter une monoplace estampillée Ferrari, Carlos Sainz Jr compte bel et bien tirer les enseignements de ses dernières saisons et les mettre à profit pour réaliser les meilleures performances possibles. Alors qu'il est devenu le troisième pilote espagnol de chez Ferrari, il a succédé à un certain Fernando Alonso, son idole, qui est lui-aussi passé par l'écurie italienne entre 2010 et 2015. De quoi imiter une carrière à la Alonso ? Cette option ne semble pas être au rendez-vous du côté de Carlos Sainz Jr, qui espère tracer son propre chemin malgré tout le respect qu'il a envers son aîné.

« Mon objectif avec Ferrari, c’est cette stabilité »