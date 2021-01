Formule 1

Formule 1 : Mercedes fait une grosse annonce pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 25 janvier 2021 à 10h35 par T.M.

Actuellement, Lewis Hamilton n’a signé aucun contrat pour la saison 2021 de Formule 1. Néanmoins, à en croire Toto Wolff, ça avancerait bien pour la prolongation du Britannique chez Mercedes.

En 2020, Lewis Hamilton a encore dominé la Formule 1, entrant par la même occasion un peu plus dans l’histoire de son sport. En effet, le pilote Mercedes a battu le record de victoires en Grand Prix de Michael Schumacher avant d’égaler la légende allemande au nombre de titres mondiaux, avec 7 couronnes. En 2021, Hamilton pourrait donc aller chercher une 8ème couronne mais pour le moment, le flou entoure la présence du pilote de 36 ans sur la grille de départ de la première course de 2021. En effet, n’ayant pas prolongé avec Mercedes, Lewis Hamilton est actuellement libre. Néanmoins, tout pourrait se résoudre prochainement.

« Nous finalisons »