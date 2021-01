Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen livre les secrets de sa réussite !

Publié le 23 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Troisième au classement général de la Formule 1 en 2020, Max Verstappen obtient des résultats réguliers depuis maintenant des années. Mais le plus important pour le pilote néerlandais reste l’équilibre entre performances et plaisir.

Depuis quelques années maintenant, Max Verstappen a su se faire un nom au sein de la Formule 1. Régulièrement dans le top 3 du classement général, le pilote de chez Red Bull n’arrive cependant pas à contrecarrer la domination de chez Mercedes. Pourtant, le Néerlandais bénéficie de toute confiance de son patron, Christian Horner, qui avait affirmé que Verstappen était un bien meilleur pilote que Lewis Hamilton. S’il poursuit sur cette voie, le pilote de 23 ans aura toutes ses chances de devenir un jour le successeur du Britannique au titre de champion du monde. Et si Verstappen est aussi performant, c’est parce qu’il a réussi à trouver un équilibre essentiel selon lui.

« Pour moi, trouver cette équilibre et être heureux dans la vie est ce qui fait de vous un meilleur pilote »