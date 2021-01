Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'énorme sortie de Red Bull sur leur rivalité !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Pour beaucoup, le très populaire Max Verstappen est l'un des meilleurs pilote de Formule 1 du moment. Et ce n'est pas Christian Horner, le directeur de l'écurie RedBull, qui va dire le contraire.

Lewis Hamilton est devenu septuple champion du monde, l'écurie Mercedes domine le monde de la Formule 1, et pourtant, c'est bel et bien Max Verstappen qui est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pilote de Formule 1. Même devant le Britannique. Et pour cause, à seulement 23 ans, Verstappen détient presque tous les records de précocité possibles et imaginables et, sur les 17 Grands Prix courus la saison passée, le Néerlandais est monté 11 fois sur le podium. Même s'il n'arrive pas à atteindre les sommets, Verstappen se montre comme l'un des meilleurs au volant d'une monoplace RedBull moins performante qu'une Mercedes. C'est d'ailleurs ce pourquoi Christian Horner estime que Max Verstappen est le meilleur pilote de Formule 1.

« On devra être au top tout le temps et à chaque étape »