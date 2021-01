Formule 1

Formule 1 : Nouvelle annonce de taille pour la succession de Lewis Hamilton !

Publié le 20 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’une très belle course lors du Grand Prix de Sakhir où il avait du remplacer Lewis Hamilton, George Russell a depuis tapé dans l’oeil de Mercedes. Mais pour l’heure, le pilote de chez Williams se refuse l’idée de signer pour l’écurie allemande en 2022. Une manière pour lui de se concentrer sur la saison 2021 à venir, et d’éviter les faux espoirs.

Pour George Russell, la saison 2020 a atteint son point culminant en début décembre. Le jeune Britannique, sous contrat avec l’écurie Williams, remplace un certain Lewis Hamilton, positif au Covid-19. Russell participe donc au Grand Prix de Sakhir sous les couleurs de Mercedes. Et le résultat surprend les patrons de l’écurie allemande. Le jeune pilote de 22 ans termine à la 9e position, juste derrière son coéquipier du jour, Valtteri Bottas. Depuis, George Russell a tapé dans l’oeil des dirigeants de Mercedes. Son nom avait d’ailleurs été évoqué comme un remplaçant sur le long terme, dès 2021, de Hamilton en cas de non prolongation de contrat du septuple champion du monde.

« Je n'aime pas penser à l'avenir. Cette discipline change incroyablement vite »