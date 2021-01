Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de George Russell sur Sebastian Vettel !

Publié le 9 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Sur l’ensemble de la dernière saison de Formule 1, George Russell et Sebastian Vettel se sont souvent croisés sur les circuits. Le jeune pilote de 22 ans retient un très bon souvenir de ces confrontations.

Pour George Russell, 2020 a été synonyme d'apprentissage. Classé 18e du classement général sur la dernière saison de F1, le pilote de l’écurie Williams a beaucoup appris. Et le Britannique doit cette expérience acquise en partie à un homme : Sebastian Vettel. Le pilote de Ferrari n’a pas réussi à tirer le meilleur de sa monoplace et se retrouvait régulièrement hors du top 10. Et c’est bien avec George Russell qu'il a dû le plus souvent batailler.

« Si vous m'aviez dit ça au milieu de l'année dernière, je vous aurais pensé complètement fou ! »