Formule 1

Formule 1 : L'implacable constat sur les difficultés de Vettel chez Ferrari !

Publié le 9 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il a récemment rejoint Aston Martin, Sébastien Vettel s'est montré enthousiaste à l'idée de rebondir après des saisons compliquées chez Ferrari. Un passage à vide sur lequel est revenu Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull.

En difficulté du côté de chez Ferrari, Sebastian Vettel a donc quitté la Scuderia pour rejoindre Aston Martin, ancienne équipe Racing Point. Longtemps considéré comme un pilote référencé en Formule 1, Vettel n'a pu que constater l'effondrement de son statut et ce, depuis un événement marquant. Grand-Prix d’Allemagne 2018, alors qu'il est en tête de la course, le pilote allemand commet une erreur fatale dont il ne s'est pas vraiment relevé depuis et qui lui a peut-être coûté un titre mondial, comme l'a constaté Helmut Marko.

Vettel «a fait beaucoup trop d’erreurs»