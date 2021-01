Formule 1

Formule 1 : Alonso, Vettel… Carlos Sainz en rajoute une couche sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 8 janvier 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que Carlos Sainz aura la lourde de tâche de réussir chez Ferrari, l’Espagnol ne veut pas se mettre de pression avant ses débuts et refuse les comparaisons avec Fernando Alonso ou Sebastian Vettel, en difficulté chez la Scuderia.

Après une nouvelle saison compliquée pour Ferrari, Sebastian Vettel a quitté la mythique écurie pour s’engager chez Aston Martin F1. Carlos Sainz a été choisi par la Scuderia pour épauler Charles Leclerc cette saison, et l’Espagnol est déjà très attendu, de quoi lui mettre la pression. Il faut dire que les derniers pilotes passés chez Ferrari ont parfois eu du mal à s’imposer, à l’instar de Vettel, mais également de Fernando Alonso ou Felipe Massa. Mais Carlos Sainz se montre optimiste pour son avenir.

« Personne ne quitte Ferrari les mains vides »