Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Carlos Sainz sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 5 janvier 2021 à 12h35 par B.C.

Recruté par Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel, Carlos Sainz avoue qu’il était difficile de repousser l’offre de la Scuderia.

Après une saison difficile, Sebastian Vettel n’a pas prolongé chez Ferrari et s’est engagé en faveur d’Aston Martin F1. Pour le remplacer, la Scuderia a décidé de miser sur Carlos Sainz, un choix sur lequel est récemment revenu Mattia Binotto : « Carlos est un pilote rapide, il est très fort. Si vous regardez la saison 2020 qu’il a faite, c’était vraiment une très bonne saison. (…) Il nous apportera donc certainement une expérience différente et nous sommes, encore une fois, très ouverts à entendre, à écouter et finalement à apprendre là où c’est possible. Et je pense que nous en verrons déjà le bénéfice dès 2021 - je ne pense pas que nous devions attendre 2022, je suis presque sûr que nous tirerons profit de son arrivée chez Ferrari dès cette année », confiait le patron de Ferrari.

« C’est très difficile de dire non à cela »