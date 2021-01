Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Ferrari sur l’arrivée de Carlos Sainz Jr !

Publié le 4 janvier 2021 à 10h35 par T.M.

Sebastian Vettel pas conservé, c’est Carlos Sainz Jr qui fera la paire avec Charles Leclerc chez Ferrari la saison prochaine. Et au sein de la Scuderia, on attend beaucoup de l’Espagnol.

Au sortir d’une saison galère, Ferrari a décidé d’entamer un nouveau chapitre. En effet, la Scuderia a fait le choix de ne pas continuer avec Sebastian Vettel. Alors que l’Allemand va désormais piloter chez Aston Martin F1, c’est Carlos Sainz Jr qui va être le nouveau coéquipier de Charles Leclerc. A 26 ans, l’Espagnol quitte donc McLaren pour se lancer un nouveau défi chez Ferrari, où il est d’ailleurs déjà très attendu.

« Il nous apportera donc certainement une expérience différente »