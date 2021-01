Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel dresse le bilan de son passage chez Ferrari !

Publié le 3 janvier 2021 à 11h35 par A.M.

Après 5 saisons chez Ferrari, Sebastian Vettel n'a pas réussi à ramener le titre mondial à Maranello et s'apprête à rejoindre Aston Martin. L'Allemand dresse donc le bilan de son passage au sein de la Scuderia.

Lorsqu'il arrive chez Ferrari en 2015 pour remplacer Fernando Alonso, Sebastian Vettel est très attendu et a la lourde tache de redorer le blason de la Scuderia qui attend un titre mondial depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. Fort de ses quatre titres de Champion du monde avec Red Bull, l'Allemand semble tailler pour ce défi. Toutefois, cinq ans plus tard, le bilan est plus que décevant. S'il parvient à terminer deuxième du classement des pilotes en 2017 et 2018, Sebastian Vettel n'aura toutefois jamais battu Lewis Hamilton, et ses deux dernières saisons chez Ferrari sont de loin les pires puisque Charles Leclerc a rapidement pris le dessus. Et avant de débuter sa nouvelle aventure avec Aston Martin, Sebastian Vettel dresse le bilan de son passage chez Ferrari.

«Il faut rester optimiste quant à l’avenir malgré tout»