Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel s'enflamme avant ses débuts avec Aston Martin

Publié le 2 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Après 6 années au volant d’une Ferrari, Sebastian Vettel pilotera pour Aston Martin la saison prochaine. Et à 33 ans, l’Allemand a encore soif de nouveaux défis.

C’est une page qui se tourne. Fini le rouge de la Scuderia Ferrari avec laquelle il aura brillé entre 2015 et 2020. Bonjour le vert de l’écurie Aston Martin, anciennement Racing Point F1. Dans un baquet de l’écurie britannique, Sebastian Vettel fera désormais équipe avec le Canadien Lance Stroll (22 ans). Après une dernière année très compliquée chez Ferrari, Vettel espère bien retrouver un nouveau souffle, lui le quadruple champion du monde entre 2010 et 2013.

« C’est un gros chapitre qui s’ouvre, un nouveau départ »