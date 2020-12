Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur le nouveau challenge de Sebastian Vettel !

Publié le 29 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après 6 années chez Ferrari, Sebastian Vettel roulera l’an prochain pour Aston Martin, nouvelle appellation de Racing Point. Pour David Coulthard, le quadruple champion du monde devrait retrouver des couleurs en 2021.

Les six ans de Sebastian Vettel chez Ferrari se seront finalement achevées péniblement. Au terme d’une saison galère de bout en bout, le quadruple champion du monde, progressivement éclipsé par l’émergence de Charles Leclerc, s’est engagé avec Racing Point, qui deviendra Aston Martin l’an prochain. Un nouveau challenge pour le pilote de 33 ans qui tentera de redresser la barre au volant d’une monoplace plutôt convaincante cette saison. Pour David Coulthard, si l’Allemand devrait éprouver des difficultés à jouer les premiers rôles, il faut toutefois s'attendre à quelques coups d’éclat.

« Pour Sebastian ce sera une belle histoire »