Formule 1

Formule 1 : Quand Hamilton est comparé à... Michael Schumacher !

Publié le 28 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

En remportant son 7e titre de champion du monde cette année, Lewis Hamilton est devenu l’égal de la légende Michael Schumacher. Pour Jean Todt, la domination de Mercedes est légèrement supérieure à celle de Ferrari.

Lewis Hamilton et Mercedes ont encore outrageusement dominé le circuit. Cela fait désormais sept ans que l’écurie allemande survole les débats, avec six titres de champion du monde à la clé pour le Britannique. Une hégémonie forcément comparée à celle de Ferrari dans les années 2000 sous Michael Schumacher, d’autant plus désormais que les deux pilotes affichent le même nombre de sacre à leur actif, avec 7 couronnes chacun. Président de la FIA depuis 2009, Jean Todt était le directeur de la Scuderia lors de ses années fastes. Dans des propos rapportés par F1i.fr , le Français s’est prêté au jeu de la comparaison, et donne un avantage à Mercedes.

« Lewis et Michael sont des personnes différentes »