Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton tire un bilan positif de son année !

Publié le 24 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Malgré une saison rythmée par la pandémie de Covid-19, Lewis Hamilton est de nouveau devenu champion du monde de F1 et reconnaît que cette année a eu des bons côtés.

À 35 ans et après 7 titres de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton continue toujours d’apprendre. Au cours de cette année très singulière pour tout le monde, Lewis Hamilton a eu le temps de se recentrer sur lui-même. Le Britannique a aussi pris fait et cause ailleurs qu’en F1, comme dans le mouvement Black Lives Matter. Alors qu’il ne sait toujours pas s’il continuera avec Mercedes la saison prochaine, Lewis Hamilton devrait se servir de 2020 comme d’un tremplin pour rebondir encore plus haut dans les prochaines années.

« L’une des plus grandes années de croissance pour moi »