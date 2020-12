Formule 1

Formule 1 : La grande confidence de Lewis Hamilton sur son prochain contrat !

Publié le 23 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que les négociations avec Mercedes tardent, l'actuel baquet de Lewis Hamilton est le seul à ne pas avoir été confirmé pour la prochaine saison. Le pilote britannique a d'ailleurs une idée bien précise pour son prochain contrat et l'argent ne serait pas l'objet des discussions.

A moins de trois mois de la reprise, Lewis Hamilton n'est toujours pas certain d'être de la partie. Si le pilote britannique est plus que pressenti pour conserver sa place chez Mercedes, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties pour un nouveau contrat. La place du septuple champion du monde reste donc, du moins officiellement, vacante, son baquet étant le dernier disponible pour 2021. Lewis Hamilton devrait néanmoins vraisemblablement parapher un nouveau bail en or massif puisque les rumeurs dans les paddocks évoquent un salaire annuel à hauteur de 44M€, hors bonus. Toutefois, pour le pilote de 35 ans, l'argent ne serait pas sa principale motivation.

« Le temps n'a pas de prix, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons »