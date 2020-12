Formule 1

Formule 1 : Une grande annonce à venir pour Lewis Hamilton !

Publié le 18 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Officiellement sans contrat pour la prochaine saison, Lewis Hamilton pourrait connaître une grande nouvelle dans les prochains jours. Mercedes laisse planer le suspense, mais le pilote britannique devrait bel et bien prolonger avec une belle augmentation.

Il ne reste plus qu'une place. Red Bull a annoncé ce vendredi que Sergio Perez sera le coéquipier de Max Verstappen pour la prochaine saison. La grille est donc complètement remplie, à un volant près. En effet, même s'il est plus que pressenti pour préserver son baquet, Lewis Hamilton n'a toujours pas signé son contrat et n'est, du moins officiellement, pas assuré de prendre le départ en 2021. « J'espère que ce sera réglé avant Noël » , a tout de même glissé le septuple champion du monde. Alors que Mercedes vient d'annoncer la prolongation de Toto Wolff et la nouvelle étape du partenariat avec Ineos, le contrat de Lewis Hamilton reste le dernier point à régler pour se lancer vers la prochaine saison.

Un nouveau contrat dans les jours à venir ?

« Je prévois d'être ici l'année prochaine. Je veux être ici l'année prochaine. Je pense que comme équipe nous avons encore des choses à faire ensemble, à réussir, dans le sport et en dehors du sport » , confie le pilote britannique via un tweet de son écurie. Un message accompagné de mystère puisque Mercedes évoque une « annonce bientôt » . Et cette annonce pourrait être la prolongation de Lewis Hamilton. D'après les rumeurs du paddock, le pilote de 35 ans devrait signer un contrat à 44M€ par saison hors bonus. Une indemnité qui devrait ainsi dépasser les 47M€ encaisser cette année par le Britannique.