MMA : Un combattant UFC français chante les louanges de « Baki »

Florian Barré

Depuis son succès contre Cédric Doumbè, Baysangur Chamsoudinov, aussi appelé « Baki », a pris en hype auprès des observateurs du MMA. Le Franco-Tchétchène possède déjà un bilan de 10-0 dans la discipline et vise d’ores et déjà l’UFC, à seulement 22 ans. Par ailleurs, c’est surtout lors de sparrings que celui-ci impressionne ses pairs, à commencer par Nassourdine Imavov, combattant à l’UFC.

Le 8 juin, Nassourdine Imavov affrontera Jared Cannonier pour entrer dans le top 5 des poids moyens de l’UFC. À Louisville, en main event, le Sniper fera face au plus gros adversaire qu’il a eu depuis Sean Strickland. L’occasion de montrer à tous que le MMA français arrive en trombe. Parmi les grands espoirs de la discipline, Baysangur Chamsoudinov en est peut-être le porte-étendard. C’est du moins ce que semble révéler Imavov lorsqu’il évoque les combattants qui l’ont beaucoup impressionné à l’entraînement.

MMA - UFC : « C’est le plus dangereux », Imavov se la joue honnête concernant Cannonier https://t.co/7PFS6N6uhx pic.twitter.com/T6wVlfKclP — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Baysangur Chamsoudinov progresse

Ces dernières semaines, dans le cadre de sa préparation face à Cannonier, le Franco-Daghestanais a tourné en sparring avec Salahdine Parnasse, Oumar Sy et Baki , pour ne citer qu’eux. Et autant dire que le MMA français a de beaux jours devant lui : « Est-ce qu’il y a des gens qui m’ont impressionné ? Bien sûr ! Je vais parler de Baki. Il a 22 ans et il commence vraiment à grimper fort. Lui, il m’impressionne par rapport à sa progression. Il progresse tout le temps et il est très, très solide, que ce soit en boxe ou en lutte. » a déclaré Imavov lors d’un entretien avec La Sueur.

Oumar Sy a aussi surpris Imavov