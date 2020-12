Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff et Ineos sont confirmés chez Mercedes !

Publié le 18 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que l'avenir de Toto Wolff était incertain, Mercedes a conservé son directeur pour les prochaines saisons, tout en annonçant l'arrivée d'Ineos comme actionnaire.

Mercedes était dans le flou, voilà quelques interrogations évaporées. Si du côté des pilotes, la donne n'a toujours pas changer avec un baquet réservé à Valtteri Bottas et Lewis Hamilton en attente de son contrat. Mais le septuple champion du monde n'était pas le seul à ne pas connaître son avenir puisque Toto Wolff aurait pu prendre du recul. Finalement, le directeur de l'écurie poursuivra son aventure avec les flèches d'argent et reste également actionnaire. Son poste était aussi menacé par une potentielle arrivée d'Ineos comme actionnaire majoritaire, mais si l'entreprise de Jim Ratcliffe a pris du galon en passant de simple sponsor à actionnaire (33%), Daimler garde le pouvoir.

« Toto Wolff garde le leadership pour plusieurs années supplémentaires »