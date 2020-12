Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher révèle ses ambitions pour sa carrière en F1 !

Publié le 16 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Michael Schumacher a réalisé une énorme carrière en Formule 1 avec notamment sept sacres mondiaux. Son fils, Mick, réalisera sa première saison en 2021, alors qu'un grand avenir lui est promis. Mais le prodige allemand ne veut pas s'enflammer.

Sa carrière s'accélère. Au Nürburgring, Mick Schumacher devait monter dans sa première Formule 1 en compétition lors des essais libres. Mais ses espoirs de grands débuts ont été douchés par le mauvais temps et la séance annulée. Le pilote Prema a donc terminé tranquillement sa saison de Formule 2 et remporté le titre lors du dernier week-end. Une semaine après, le pilote allemand est donc libéré et peut librement se concentrer sur la Formule 1. Au Grand Prix d'Abu Dhabi, Mick Schumacher a participé à la première séance d'essais libres, avant de participer aux essais jeunes pilotes cette semaine sur le même circuit.

« Faire mes premières courses et voir où le chemin me mènera »