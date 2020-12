Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher évoque les comparaisons avec son père !

Publié le 16 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde, Mick Schumacher débutera sa première saison en Formule 1 en 2021. Après les essais de jeunes pilotes, le prodige allemand réagit aux comparaisons familiales.

Tel père, tel fils. Mick Schumacher emprunte le même chemin que son paternel, neuf ans après. En 2012, Michael Schumacher prenait sa seconde et dernière retraite avec un palmarès immense : 91 victoires, 155 podiums et 7 titres mondiaux. Légende de Ferrari, le Baron rouge a quitté le paddock cinq saisons après son frère Ralf, mais son fils s'apprête à renouer le lien familial avec la Formule 1. Lui aussi dans le giron du cheval cabré, Mick Schumacher sera engagé avec Haas dès la saison prochaine, une écurie partenaire et motorisée par Ferrari, et il est déjà impatient. A l'image de son futur coéquipier - Nikita Mazepin, fils d'un puissant homme d'affaire russe et investisseur chez Haas F1 – le prodige allemand est parfois considéré comme pistonné.

« Le nom ouvre beaucoup de portes mais ce n'est pas le nom qui pilote »