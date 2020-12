Formule 1

Formule 1 : Pourquoi Mick Schumacher ne remplace pas Romain Grosjean ?

Toujours blessé après son terrible accident, Romain Grosjean ne pourra pas participer au dernier Grand Prix de la saison. Alors que Haas a confié un baquet à Mick Schumacher pour la saison prochaine, le patron de l'écurie explique son choix de ne pas lancer le pilote allemand dès Abu Dhabi.

Le grand final se rapproche. A Abu Dhabi, les pilotes de Formule 1 vont mettre un terme à leur saison ce dimanche. Une année de révélation pour les uns, avec les premiers succès de Pierre Gasly et de Sergio Perez, mais aussi avec la performance exceptionnelle de George Russell chez Mercedes. Une année de déception pour d'autres, comme Ferrari qui a passé douze mois en enfer et s'apprête à conclure sa pire saison depuis 1980. Comme toujours, le jeu des chaises musicales annonce la dernière de certains pilotes dans le paddock. Sergio Perez et Alex Albon jouent encore une place dans la grille, quand Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont été remerciés par leur écurie Haas et seront remplacés par Nikita Mazepin et Mick Schumacher. L'occasion, donc, de faire ses au revoir. Mais après son terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, le pilote français souffre encore de ses blessures et ne pourra pas s'aligner sur le circuit de Yas Marinas.

« Cela mettrait trop de pression sur ses épaules »