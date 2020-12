Formule 1

Formule 1 : Cette grande nouvelle pour Lewis Hamilton !

Publié le 10 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Absent lors du Grand Prix de Sakhir après un test positif au Covid 19, Lewis Hamilton sera bien de retour pour la dernière manche de la saison.

Avec Romain Grosjean, c’était l’autre grand absent du Grand Prix de Sakhir, remporté par Sergio Perez. Lewis Hamilton n’avait pu prendre part à la course, l'avant-dernière de la saison, après avoir été testé positif au Coronavirus. Si le septuple champion du monde britannique avait été remplacé par son jeune compatriote, George Russell, au volant de Mercedes, Lewis Hamilton tiendra bien sa place lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dabi, ce dimanche.

« Lewis a été testé négatif au Covid-19 »