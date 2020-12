Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Romain Grosjean !

Publié le 6 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Souffrant de brûlures aux mains après son terrible accident à Bahreïn, Romain Grosjean espérait être de retour pour son dernier Grand Prix avant de quitter la F1, dimanche prochain. Mais, le délai sera trop juste…

Il aurait mérité une autre fin de carrière. Après avoir porté fièrement les couleurs de la France en Formule 1 pendant 10 ans, Romain Grosjean a été victime d’un effrayant accident dimanche dernier lors du Grand Prix de Bahreïn. Bloqué 28 secondes dans les flammes, le Français était récemment sorti de l'hôpital avec comme espoir d’être présent sur le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dabi. Lui qui n’avait pas été prolongé par son écurie Haas pour 2021 avait une dernière chance de quitter la F1 volant en main… Malheureusement, le sort en a décidé autrement.

« Je ne pensais pas terminer ma carrière en formule 1 comme ça »

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter , Romain Grosjean a annoncé ne pas pouvoir être remis à temps pour disputer son dernier Grand Prix, ce qui marque par la même occasion la fin de sa carrière : « Je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dabi. On a tout essayé, on a attendu un maximum. Mais pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention. Donc je vais rentrer à la maison et puis travailler sur le futur pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible et récupérer l’ensemble des fonctions de ma main gauche. Décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en formule 1 comme ça. Je pense que c’est pour le mieux. Encore une fois, un immense merci à tous pour tous vos messages, ça m’a fait très chaud au coeur ».