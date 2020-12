Formule 1

Formule 1 : La réaction de Valtteri Bottas après sa pole position

Publié le 5 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

En l’absence de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a signé la pole position à Sakhir. Le Finlandais, qui a devancé son coéquipier par intérim George Russell, est apparu satisfait bien qu’il ait estimé pouvoir faire mieux.

En l’absence de Lewis Hamilton, c’est bien lui le patron ! En prenant le meilleur sur George Russell pour 26 millièmes de seconde, Valtteri Bottas a signé la pole position ce samedi au Grand Prix de Sakhir. Le Finlandais s’élancera donc en première position dimanche pour la cinquième fois de la saison, suivi de son coéquipier d’un jour, et de Max Verstappen, pointé à 56 millièmes. Des écarts minimes qui annoncent une course indécise, au cours de laquelle le remplaçant du sextuple champion du monde devrait avoir sa carte à jouer, et tentera de faire de l’ombre à Bottas.

« Nous sommes dans une bonne position »