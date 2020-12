Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour le remplaçant de Lewis Hamilton !

Publié le 5 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Privé de Lewis Hamilton, positif au Covid 19, Mercedes a choisi de miser sur le jeune pilote de Williams, George Russell, pour prendre place à bord d’une flèche d’argent lors du prochain GP de Bahreïn.

Après un dernier Grand Prix de Bahreïn des plus mouvementé avec le terrible accident de Romain Grosjean, la Formule 1 remet ça ce dimanche, toujours à Bahreïn. Si Romain Grosjean ne prendra logiquement pas part à la course, un autre absent de marque est à noter, et pas des moindres. En effet, le récent septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, a été contrôlé positif au Coronavirus et sera donc absent sur le circuit de Sakhir. Il est remplacé par George Russell (22 ans), qui vient d’ailleurs de réaliser le meilleur temps des essais libres 1 et 2.

« Son palmarès et sa maturité dès son plus jeune âge ressortent »