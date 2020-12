Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s’enflamme pour l’arrivée de Mick Schumacher !

Publié le 4 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

C’est désormais officiel, Mick Schumacher sera bien un pilote de Formule 1 la saison prochaine. Le Français de l’écurie Renault, Esteban Ocon, a tenu à le féliciter.

Haas tient bien le remplaçant de Romain Grosjean. Et Mick Schumacher (21 ans) n’est pas n’importe qui. En plus d’être le fils de l’illustre champion Michael Schumacher, l’Allemand est également leader du championnat de Formule 2 cette année. Un choix somme toute logique pour Haas qui souhaitait donner un coup de jeune à son écurie et qui est une filière de Ferrari. Alors que Mick Schumacher a rendu hommage à son père au moment de débarquer en F1, il a également reçu les louanges de ses futurs adversaires.

« C’est top de revoir le nom Schumacher en F1 »