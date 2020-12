Formule 1

Formule 1 : L'incroyable témoignage de Romain Grosjean sur son accident !

Publié le 3 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Moins d'une semaine après son effroyable accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean est revenu sur ses 28 secondes en enfer, au milieu des flammes.

La semaine passée, lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn, le monde de la Formule 1 a longtemps cru assister à un nouveau drame, quatre ans après la disparition de Jules Bianchi. Victime d'un effroyable crash provoquant l'explosion de sa monoplace, Romain Grosjean a passé 28 secondes au milieu des flammes avant de parvenir à se hisser hors de sa Haas. Le pilote français est revenu sur ces interminables secondes, qui ont paru beaucoup plus longues pour lui, avouant qu'il s'était presque fait à l'idée qu'il allait mourir...

« J’ai presque accepté que j’allais mourir, que ça allait être la fin »