Formule 1 : Romain Grosjean évoque déjà son grand retour !

Publié le 2 décembre 2020 à 18h35 par Th.B.

Ayant frôlé la mort, Romain Grosjean s’en est tiré à très bon compte dimanche au Grand Prix de Bahreïn. Et alors qu’il ne pourra prendre part à la course de dimanche, il se voit déjà se tester derrière le volant d’une monoplace.

Ça s’est joué à peu de choses et la réaction des secours a été optimale, mais grâce au facteur chance et efficacité, Romain Grosjean est sorti presque indemne de son accident spectaculaire dimanche dernier lors du Grand Prix de Bahreïn, qui aurait pu être mortel. Le pilote de Haas a rapidement communiqué sur les réseaux pour rassurer ses fans et le monde de la Formule 1. Et alors qu’il manquera forcément le Grand Prix de dimanche sur le circuit de Sakhir, Grosjean a donné une conférence de presse pour partager un désir très important pour son éventuel retour.

« Je suis désolé pour ma famille, mais j’en ai besoin »