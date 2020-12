Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean raconte son accident !

Publié le 1 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Miraculé après son accident survenu sur le Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean va mieux. Deux jours après le crash, le Français a raconté l’événement de son point de vue.

Après la terreur, le soulagement. Ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a été prisonnier des flammes de sa voiture pendant 28 secondes. Le Français, très probablement sauvé par le halo de sécurité, en place sur les voitures depuis 2018, a été immédiatement hospitalisé mais ne souffre que de brûlures aux mains et a déjà retrouvé des couleurs. Bien qu’il ne prendra pas le départ du prochain Grand Prix, dimanche à Sakhir, le pilote de 34 ans a donné de ses nouvelles ce mardi au micro de TF1 . Le miraculé y a notamment raconté son accident.

« Je ne peux pas finir comme ça »