Formule 1

Formule 1 : Ce nouveau témoignage rassurant sur Romain Grosjean !

Publié le 1 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 1 décembre 2020 à 10h36

Victime d’un accident aussi effrayant que spectaculaire ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean s’en est sorti miraculeusement. Selon sa psychologue, le Français se porte bien mais a besoin de temps.

Le Grand Prix de Bahreïn a bien failli être le théâtre d’un drame. Dès les premiers virages de la course, Romain Grosjean a fait une sortie de route qui aurait pu lui être fatale. Après avoir heurté les barrières de sécurité, sa monoplace, sectionnée en deux, s’est embrasée instantanément. 28 secondes plus tard, le Français a pu s’extraire des flammes, et ne souffre heureusement que de brûlures. Le pilote de Haas, sauvé par le halo de sécurité, ne prendra évidemment pas le départ de la prochaine course dimanche prochain. Dans les colonnes du Parisien , sa psychologue Meriem Salmi a fait le point sur son état de santé.

« Il a vu la mort de très près, de trop près »