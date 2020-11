Formule 1

Formule 1 : La réaction surprenante de Max Verstappen après l'accident de Grosjean !

Publié le 30 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Victime d'un terrible accident dès le départ du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a suscité la peur dans le paddock. Malgré tout, Max Verstappen est resté ferme sur son intention de reprendre la course.

Max Verstappen a terminé 2e du Grand Prix de Bahreïn et s'est fortement rapproché de Valtteri Bottas au général. Mais voilà, l'aspect sportif est passé au second plan ce dimanche. En effet, dès le début de la course, l'incident de Romain Grosjean a horrifié le monde de la Formule 1, voire même au-delà. Le pilote français est un miraculé, sauvé par les différents dispositifs de sécurité. Son accident a entraîné un drapeau rouge et une neutralisation de la course. L'occasion pour les différents pilotes de jeter un œil aux images de la violente sortie de route de la Haas. La frayeur se lisait dans les yeux des différents acteurs. Choqué, Daniel Ricciardo s'est d'ailleurs indigné de la diffusion en boucle des images.

« Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas courir »